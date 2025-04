Une histoire touchante survenue sur le plateau des Chefs

Les Chefs ont partagé cette semaine une histoire touchante survenue lors du tournage de la 14e saison.

Une jeune femme de 12 ans a demandé que son Rêve d'enfants soit une visite dans la cuisine des Chefs.

« À 12 ans, Annabelle a traversé des épreuves inimaginables : la perte de sa sœur et un diagnostic de leucémie, qui l’ont éloignée de tout ce qu’elle aimait. Mais un rêve lui a permis de se reconstruire: assister au tournage de l'émission @leschefs_rc sur @icirctele », peut-on lire dans une publication sur les réseaux sociaux de l'émission.

« Guidée par l'animatrice @marquiselyse, Annabelle a découvert l’univers culinaire qu’elle chérit tant, en passant une journée exceptionnelle avec les chefs et candidats. Entre dégustations de plats exquis et exploration des coulisses de l'émission, elle a renforcé sa passion pour la cuisine. Aujourd'hui, plus forte que jamais, Annabelle savoure la vie à pleines dents, avec un regard neuf et une passion renouvelée pour la gastronomie locale. 🍴 »

Sur les photos, on peut voir qu'Annabelle avait apporté une carte d'anniversaire pour les 70 ans de Jean-Luc Boulay. Notre coeur fond!

Voyez les photos prises par le photographe officiel de l'émission ci-dessous.

Rappelons que l'émission Les Chefs est diffusée les mardis soirs à 20 h sur les ondes d'ICI Télé.