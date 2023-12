Ce dimanche avait lieu la tant attendue Heure de vérité d'OD Andalousie.

Sans trop de surprises, c'est la mention de la polémique de la dernière semaine qui a causé le plus d'émoi.

Les finalistes et le couple gagnant ont été étonnés d'apprendre que leur décision d'éliminer Marie-Andrée et Anthony a engendré un tollé au Québec.

Plus la discussion avançait, plus le couple de Lara et Vincent comprenait à quel point il avait été la cible de médisances sur les réseaux sociaux.

On peut s'imaginer à quel point cela doit être déroutant d'apprendre que nous sommes au coeur d'un scandale sans pouvoir être en mesure de le constater par soi-même (les trois couples finalistes n'avaient pas eu accès à leur téléphone encore).

En plus des discussions officielles proposées par les animateurs, les téléspectateurs ont eu accès à ce qui se passait pendant les pauses de tournage. Les candidats tâchaient tant bien que mal de rassurer leurs amis, mais il y avait dans leurs voix un malaise perceptible autant pour les personnes concernées que pour le public à la maison.

Si on disait à Lara de ne pas trop s'inquiéter, dans son dos, le discours était tout autre. D'ailleurs, avant le début de l'émission, les téléspectateurs étaient encore très acrimonieux envers elle. On ne rapportera pas les propos, mais disons que certains dépassent l'entendement.

Par contre, la production n'a pas caché sa volonté de calmer les ardeurs du public avec cette Heure de vérité et certains ont bien compris le message...