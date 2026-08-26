Une grosse prise pour débuter la 3e saison d'Une époque formidable

Très bientôt, la chaîne Télé-Québec s’apprête à remettre en ondes l’un des rendez-vous coup de coeur des téléspectateurs, à savoir le talk-show Une époque formidable. Animée par Stéphan Bureau, l’émission permet un regard sur le monde en abordant une grande variété de sujets, auprès d’intervenants tantôt connus, tantôt un peu moins, mais toujours pertinents.

Et pour le tout premier épisode de la seconde saison, la production a frappé un grand coup, alors que se présentera sur le plateau l’importante figure politique Jean Chrétien. Premier ministre du Canada de 1993 à 2003, il demeure une référence de choix quand un bouleversement majeur secoue le pays.

Âgé de 92 ans, Jean n’a rien perdu de sa verve, bien au contraire. Dans un extrait du premier épisode d’Une époque formidable, on le voit d’ailleurs en train d’aborder avec Stéphan la guerre tarifaire qui secoue les États-Unis et le Canada, avec tout l’aplomb qu’on lui connait. Grand défenseur des intérêts canadiens, on ne peut que mieux comprendre la flamme qui l’anime, et qui met la table à une autre belle saison dans nos télés.

Voyez l’extrait en question au bas de cet article.

Un sujet brûlant d’actualité qui nous confirme que Stéphan et son équipe veulent poursuivre leur mission d’éveiller notre esprit, pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. Nous sommes désormais plus que fébriles à l’idée de découvrir les nouveaux épisodes de ce magazine pas comme les autres!

Ce grand retour est à ne pas manquer le mercredi à compter du 9 septembre à 20 h, sur les ondes de Télé-Québec.

Enfin, rappelons que la pertinence d’Une époque formidable a été saluée par deux nominations au prochain Gala des Prix Gémeaux, dans les catégories « Meilleur magazine de services ou d’intérêt social » et « Meilleure animation : magazine de services, d’intérêt social, de style de vie ou série documentaire style de vie ».

Le Gala se tiendra quant à lui le dimanche 13 septembre prochain à 20 h sur ICI Télé.