Une figure marquante de la télé pour la prochaine grande entrevue d'André Robitaille

Après s'être entretenu notamment avec Dominique Michel, Soeur Angèle et Janine Sutto, André Robitaille s'entretiendra avec une autre légende de notre paysage culturel québécois, Louise Deschâtelets.

« Louise est une femme qui intervient socialement depuis le début de sa carrière, à la radio, évidemment, puis avec le courrier du cœur. Elle dit ce qu'elle pense et ça, ça m'attire beaucoup, beaucoup, beaucoup », confiait l'animateur à Showbizz.net lors de la rentrée de Radio-Canada.

« Cette femme-là est une sorte de Janette Bertrand. Elle a eu de l'influence pour les femmes, pour la société en général, et pour les hommes aussi. Elle a été la première femme présidente de l'Union des artistes. Ça, pour moi, c'est important. Elle a vraiment pris la parole pour l'équité entre les hommes et les femmes tout au long de sa carrière. Ajoute ça à sa grande carrière d'actrice au théâtre. On n'en a pas assez parlé, on va en parler. Elle a plus de 50 ans de carrière aussi, je vais avoir une image de la société avec elle.

Il ajoute : « Sa vie privée aussi est palpitante. Ce n'est pas mon genre d'y aller, mais c'est attirant. Louise Deschâtelets, c'est riche, riche, riche. Et moi, ce qui m'attire dans ces rendez-vous-là, c'est quelqu'un de libre. Il faut qu'elle soit libre de paroles, libre de dire les choses. »

Les grandes entrevues d'André Robitaille se déroulent toujours dans trois lieux différents, qui ont marqué la vie et la carrière de l'invité.e.

« La première rencontre a toujours eu lieu chez la personne. On va dans son univers à elle. Ça, pour moi, c'est important. Autant pour l'émission que pour mes yeux à moi. Je fouine, je checke partout pour avoir des idées, pour voir un peu qui est cette personne. Notre maison parle de nous beaucoup. »

Il poursuit : « Ses parents avaient un dépanneur sur le Plateau Mont-Royal. Enfant, elle s'installait sur le comptoir pour aller écouter les gens. Déjà, elle faisait de l'intervention sociale parce qu'elle parlait aux clients. Je trouve ça trop chouette. Ça fait qu'on va être dans un dépanneur pour recréer cet univers-là. Puis, l'autre univers, ça va être la télévision. Présentement, ce n'est pas fixé, mais je cherche un studio immense, tout nu. J'adore les studios de télé et vides, ils sont magnifiques. Ça, je veux que ça l'inspire, elle. »

Les tournages débuteront au début du mois de septembre.

Le documentaire, réalisé par Christian Lalumière, sera diffusé sur ICI Télé en février 2027.