« Merci d'avoir regardé notre segment! On est conscient que notre nom est en anglais, par contre il faut savoir que notre entreprise a une très grande clientèle anglaise depuis des années. Au delà du nom, nous offrons un produit 100% Québécois, fait de nos mains, avec beaucoup d'amour! Nous employons également des Québécois, et il nous fait plaisir de contribuer à l'économie locale. »

Comme la compagnie s'appelle Rainbows et Lollipops plusieurs internautes ont sursauté dans leur salon et ont critiqué le fait que le nom était en anglais.

Mercredi, à Dans l'oeil du dragon , Marie-Pier Bourassa et Marc Larocque sont venus présenter leur entreprise de livres personnalisables.

Et à ceux qui insistaient et menaçaient de « boycotter » l'entreprise, ils répliquaient toujours dans le respect (avec des arcs-en-ciel et des suçons 😉) :

« On comprends votre point 🙂 Chaque entreprise prend ses propres décisions et c'est correct de ne pas acheter des entreprises qui ne rejoignent pas vos valeurs 🙂 »