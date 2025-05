Une entreprise de Dans l'oeil du dragon dépassé par le succès engendré par l'émission

Bien que les entrepreneurs soient souvent conscients que leur passage à Dans l'oeil du dragon engendrera des retombées impressionnantes pour leurs produits dans les jours qui suivent la diffusion, les résultats dépassent souvent les attentes.

Ce fut le cas pour la compagnie Les Herbes Salées du Bas-du-Fleuve, qui a reçu « plus de 700 commandes en 4 jours ».

« On n’en revient pas! », écrivait-il sur leurs réseaux sociaux.

« Un immense merci à chacun et chacune d’entre vous 💚 Vos commandes, vos messages, vos partages… tout ça nous touche droit au cœur.

Bonne nouvelle : il en reste encore! Mais dépêchez-vous… ça part à toute vitesse!

Et pas d’inquiétude : l’équipe est déjà en mode production pour vous concocter du bon stock bien frais!

Restez dans le coin, ça mijote 👩‍🍳 »

Le lundi 12 mai, l'entreprise a dû annoncer un retard dans l'expédition de ses savoureux produits fabriqués en suivant la tradition d'antan.

« Chers clients,

Nous tenions à vous informer qu'il y a un léger retard dans l'expédition de certaines commandes. Nos compagnies de transport ne s'attendaient pas à recevoir autant de commandes dans notre petite municipalité, ce qui a causé un délai inattendu.

Nous faisons tout notre possible pour expédier vos produits dans les plus brefs délais et vous remercions pour votre patience et votre compréhension. 💚

Merci de soutenir notre entreprise locale! 🙏 »

Vous pouvez vous procurer leurs produits ici.

