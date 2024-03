Une émission de télé musicale revisite l'univers de Luc Plamondon

J'ai toujours dit que je suis plus près du théâtre que de la poésie. Je n'aime pas qu'on m'appelle un poète. Un poète, c'est quelqu'un qu'on peut lire sans musique. Moi, mes chansons, elles sont faites pour être chantées. Je suis parolier. - Luc Plamondon

L'héritage de Luc Plamondon, grand amoureux des mots, de la langue française et de la musique, a marqué la culture québécoise. Tellement, qu'un nouveau grand rendez-vous culturel débarquera le 6 avril prochain sur les ondes de Télé-Québec, permettant aux téléspectateurs de redécouvrir certaines de ses œuvres et de plonger dans son génie artistique.

Que l'on pense au « Blues du business man » , à « Cœur de rocker » ou à « L'amour existe encore », les mots et les histoires imaginées par le parolier sont gravés dans la mémoire collective et continuent de faire vibrer le public. Depuis le temps, on pourrait penser que toutes les rimes ont été faites, mais lui trouvait toujours le moyen d'allier des mots formant des expressions aussi jolies qu'imagées, réussissant à toucher le cœur des Québécois, par la chanson ou la comédie musicale.

Dans cette émission spéciale de 60 minutes aux airs de vidéoclip, dont le fil conducteur est une narration du grand artiste, on navigue entre des interprétations de grands succès allant de « Le temps des cathédrales » à « Un garçon pas comme les autres ». La discographie de Plamondon est impressionnante, parce que ses interprètes lui inspiraient de nouvelles histoires, de nouveaux personnages à coucher sur papier. Ainsi, son registre est théâtral et aussi large que coloré. S'il est l'auteur d'un grand nombre de chansons pour Diane Dufresne, Claude Dubois et Céline Dion, entre autres, ce sont des artistes comme Clay and Friends, Lydia Képinsky et Laurence Jalbert qui assurent de faire la lumière sur le co-fondateur de Starmania dans ce projet télé. À eux s'ajoutent Bruno Pelletier lui-même, Fanny Bloom, Melissa Bédard, Lumière, Ariane Roy, Cindy Bedard, Matiu, Salomé Leclerc, Martha Wainwright et Alex McMahon.

On ne peut passer sous silence la direction artistique tout à fait envoûtante de ce moment télé bien singulier. Dans un manoir qui se dresse comme l'esprit du poète et où chaque pièce a son univers et son histoire, tant les costumes, l'éclairage que les chorégraphies nous plongent dans une expérience cinématographique, parfois sombre, parfois touchante, mais toujours élégante. Les interprètes sont majoritairement accompagnés de quatre danseurs, Rodrigo Enrique Alvarenga-Bonilla, Véronique Giasson, Lauri-Ann Lauzon et William-Nicolas Tanguay, qui ajoutent beaucoup de dynamisme aux images. Ce n’est d'ailleurs nul autre que la Maître à Révolution, Lydia Bouchard, et son acolyte de La Résistance, Merryn Kritzinger, qui ont imaginé les chorégraphies.

Une bonne défaite pour danser dans le salon sur les airs d'hymnes bien connus, en solo ou en famille!

Plamondon: des mots qui résonnent sera diffusé le samedi 6 avril à 21 h sur les ondes de Télé-Québec et en rappel le dimanche 7 avril à 20 h. Disponible également sur le web en simultané, puis offert gratuitement en rattrapage sur video.telequebec.tv et sur l'appli Télé-Québec.