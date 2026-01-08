Une deuxième saison pour Big Brother Le piège : Voici ce qu'on peut vous révéler!

Big Brother : Le piège a pris tout le monde par surprise l'automne dernier, en devenant la plus grosse farce jamais vue dans notre télévision québécoise. On y retrouvait le comptable Jacob Moisan, un sympathique jeune homme qui croyait jouer à la première édition de Big Brother Québec, alors qu'il était plutôt la victime d'un piège élaboré de toutes pièces autour de lui. Il a fait craquer tout le monde!

Lors du visionnement de presse, nous apprenions qu'une deuxième saison était déjà en tournage. Nous avons eu l'occasion d'en discuter avec l'animatrice Marie-Mai, quelques mois après la fin du tournage. Elle nous confirme en ce sens que le résultat sera très différent de la première saison.

Elle nous parle de la nouvelle victime : « Je peux dire de façon générale que ce n'est pas du tout le même casting que Jacob. C'est sûr que ça change vraiment la dynamique. Jacob, c'était le petit nounours tout doux qui ne parle pas fort. C'était la bienveillance. Il y a quelque chose de plus intense cette fois-ci. Quelque chose de pétillant je dirais.Toutes les réactions sont amplifiées dans ce temps-là. On est allé loin. »

Alors qu'elle interprétait une diva détestable dans la première saison, Marie-Mai aura une nouvelle personnalité pour la suite : « Je joue la nunuche, très, très, très nunuche. Des fois, c'est presque impossible. Je me dis "ben non, je ne peux pas aller là, c'est trop". À chaque fois, je me disais que c'était la fois où elle allait me dire "aille là, vous me niaisez!", mais non, ce n'est pas arrivé. Mais on va vraiment loin! »

Par ce dernier commentaire de Marie-Mai, on présume que la nouvelle victime sera une femme, mais cela reste à être confirmé.

Par ailleurs, l'animatrice nous confirme que nous pourrons y revoir quelques comédiens maison qui improvisaient autour de Jacob Moisan dans le piège original. On espère notamment revoir le tata, joué par le formidable Jérémie Jacob, ainsi que Romy Bouchard qui interprétait la bizarre.

La distribution sera dévoilée un peu plus tard. C'est à suivre!

D'ici là, les adeptes de Big Brother pourront plonger dans la 6e saison à compter de ce dimanche 18 h 30 sur les ondes de Noovo.