Une délibération très mouvementée à OD Chypre ce dimanche

Une candidate fait beaucoup de vagues.

OD Chypre
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Dimanche à OD Chypre, nous assisterons à une délibération qui semble avoir été très mouvementée.

Les filles doivent visiblement choisir un garçon à éliminer et celles-ci ne s'entendent pas du tout sur le bon choix à faire.

Any, qui depuis le début de la saison ne s'en laisse pas imposer par personne, prendra à nouveau beaucoup de place dans l'émission.

Elle se retourne notamment vers Clara pour lui dire que son argument n'est pas valide, un commentaire sur lequel les téléspectateurs ont accroché.

On peut aussi la voir retirer le nom de Cindy de la bouteille d'un geste de la main, un autre comportement qui ne passe pas auprès des fans d'OD.

« J'ai tu bien vu Any enlève Cindy du plateau de voyage sûrement parce qu'elle est trop fru pour une blague mais quel bébé ».

Il faut dire qu'Any rallie aussi plusieurs téléspectateurs, qui aime sa fougue. « #TEAMANY ».

OD nous promet des « tensions, [des] stratégies et [des] décisions qui pourraient tout changer » dimanche. C'est à ne pas manquer, à 18 h 30 sur Noovo.

