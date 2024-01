Une déception d'entrée de jeu pour un agriculteur de la 12e saison de L'amour est dans le pré

C'est ce jeudi 11 janvier que sera présenté le premier épisode de la 12e saison de L'amour est dans le pré.

Comme initié l'an dernier, l'émission débutera par une rencontre entre l'animatrice et les cinq agriculteurs dans un décor pittoresque. Cette réunion permettra aux téléspectateurs d'apprendre à connaître les participants avant leurs séances de speed dating, qui débuteront dès la fin du premier épisode.

Si la plupart de ces rendez-vous galants se déroulent sans embûches, un agriculteur sera confronté à une première déception alors qu'une de ses prétendantes décidera d'abandonner avant même que celui-ci ne révèle sa décision. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire de L'amour est dans le pré qu'une situation comme celle-ci se produit. On peut aisément s'imaginer que ces tournages formels, où la séduction est mise de l'avant, sont assez exigeants pour des gens qui n'ont pas l'habitude des caméras et du décorum d'un plateau. Comme tout ce que touche L'amour est dans le pré, son départ est traité avec respect et bienveillance.

Marie Soleil Dion paraît tellement à l'aise à la tête de ce projet chouchou qu'on en vient à douter qu'il s'agisse vraiment de sa première année dans ce rôle d'animatrice. Pourtant, oui, elle succède cette année à Katherine Levac, mais son aisance et son contrôle remarquable du sujet nous amènent à croire qu'elle a toujours été là. Elle se dit une grande fan de l'émission depuis longtemps et c'est une évidence lorsqu'on la voit piloter la téléréalité champêtre avec autant d'enthousiasme.

Nous aimons à la fois son énergie candide, sa spontanéité et son écoute. Après les speed dating, elle ira à la rencontre de tous les agriculteurs afin d'avoir leurs premières impressions sur leurs rencontres. Toujours respectueuse, elle se permettra un brin d'humour et quelques commentaires personnels qui réussiront à apaiser les agriculteurs, tous très nerveux avant d'annoncer leurs décisions finales. Marie-Soleil Dion réussit à être moins formelle dans ses interventions que ses deux prédécesseures. Marie-Ève Janvier et Katherine Levac ont fait un travail remarquable, chacune à leur façon, mais nous devons admettre être particulièrement charmées par la dégaine de la petite nouvelle.

Outre une animatrice commise et dégourdie, on retrouve cette année une distribution diversifiée et attachante. Sans aucun doute, nous aurons beaucoup de plaisir à regarder évoluer les relations des agriculteurs (quatre hommes et une femme) et leurs prétendant.e.s au fil de la saison. Notre petite dose de bonheur rural est de retour et nous ne pourrions en être plus heureux.

L'amour est dans le pré est diffusé les jeudis à 20 h sur les ondes de Noovo.