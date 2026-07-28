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Une date de début et une nouvelle image intrigante pour STAT

Un regard échangé entre deux personnes piquent la curiosité du public.

Image de l'article Une date de début et une nouvelle image intrigante pour «STAT »
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Radio-Canada a dévoilé ce mardi la date officielle de début de la prochaine saison de STAT.

L'équipe de Saint-Vincent sera donc de retour en poste le mardi 15 septembre prochain.

De concert avec cette nouvelle, on découvre également une nouvelle image mettant en scène certains médecins de l'hôpital dans un ascenseur. Emmanuelle, Isabelle et Jacob regardent vers l'avant alors que Pascal et Jade, la nouvelle résidente, se fixent.

On se rappellera qu'à la fin de la saison dernière, nous apprenions que Pascal était le père de Jade, mais celui-ci ne semblait pas la connaître.

Cette image fait réagir les téléspectateurs, qui sont tous obnubilés par l'échange de regards entre le DPCP et la jeune résidente.

  • « Le regard de Pascal et Jade 👀 »
  • « J'adore que Pascal et Jade se regarde comme ca »

On peut s'imaginer que la paternité de Pascal sera une intrigue principale la saison prochaine.

Voyez l'image ci-dessous.

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