Une crise de Meriem dans Les traîtres nous fait bien rire

La saison des Traîtres se poursuit, non sans quelques vagues. Entre Axel qui change d'humeur comme il change de chemise, Étienne qui s'écroule, Marie-Josée qui est la cible de tout le monde, mais qui finit toujours par s'en sortir et plus encore, pas le temps de s'ennuyer.

À cela, ajoutons le jeu de Meriem, qui est l'un des plus fascinants depuis le début de l'aventure. La jeune femme s'avère avoir l'un des meilleurs pifs parmi les joueurs, mais ses sautes d'humeur ne manquent pas de pimenter les discussions.

Ce lundi, nous avons eu droit à une autre crise absolument épique, pendant laquelle elle a injurié ses acolytes, après qu'Axel lui ait demandé de quitter la pièce pour continuer de parler à ceux et celles qui l'entouraient.

Je suis tanné que Meriem s'emballe, c'est lourd! - Axel

La jeune femme a commencé par dire à Axel que ce qu'il venait de faire n'était pas gentil, et elle avait bien raison. Axel va devoir se calmer, car il passe de moins en moins sous le radar. Les choses ont toutefois continué à s'emballer. Il faut rappeler que Meriem avait remis en doute la profession de pilote d'avion d'Axel lors de la table de délibération, une tactique incendiaire qui n'a pas très bien passé auprès du principal intéressé, ainsi que plusieurs autres joueurs.

Je m'en bats les steaks! - Meriem

Voilà la phrase qu'elle a d'abord lancée, avant de préciser qu'elle avait tous les droits, dans le cadre du jeu, d'émettre certains doutes sur les affirmations de ses complices. Maxence a tenté de calmer le jeu, sans succès.