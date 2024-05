Une coïncidence épatante marque la 2e saison de Si on s'aimait encore

Cette semaine dans Si on s'aimait encore, les téléspectateurs ont eu droit à toute une surprise, alors qu'une candidate a appris pendant le tournage que son groupe de travail avait remporté 5 millions $ à la loterie.

La scène était assez cocasse en fait...

Alors que son conjoint, Gino, tentait désespérément de vivre le moment présent, Christelle se faisait continuellement déranger sur son téléphone par ses collègues qui étaient en pleine euphorie. On a d'abord pensé qu'il s'agissait d'une arnaque, pour finalement se faire confirmer que la chance avait vraiment frappé.

Quelle coïncidence étonnante que le tournage avait lieu au moment de ce revirement de situation!

C'est alors que nous avons pu voir la générosité de Christelle, qui a décidé de faire profiter son homme de la moitié de son magot, en plus de souhaiter gâter sa famille.

Voilà qui change une vie!

L'experte en accompagnement relationnel, Louise Sigouin, avait le même air surpris que nous dans notre salon!

Voyez la scène dans la vidéo ci-dessous.

Pendant ce temps, Madeleine et Michel tentaient de faire une lasagne dans l'harmonie et Kathy et Guillaume consultaient un expert pour les aider à mieux gérer leurs émotions.

Ce jeudi, on découvrira l'une des passions de Michel, qui est de faire son vin maison. Ça promet!

À noter que le tout dernier épisode de la deuxième saison de Si on s'aimait encore sera diffusé le 6 juin prochain.