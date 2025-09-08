Une chicane éclate à Occupation Double

Julie Snyder nous confiait la semaine dernière, lors de la fête de lancement de la nouvelle saison d'OD Chypre, qu'une chicane allait éclater dans la maison des filles dès ce lundi.

Julie nous parle également des candidates qui risquent de faire le plus de vagues cette saison.

Voilà que Noovo dévoile les premières images de cette incartade. On peut y voir Elisa dire à Béatrice que, déjà, des clans se forment au sein du groupe de filles.

Précisons que l'avis du public par rapport à cette nouvelle formule « sans tapis rouge » est assez partagé. Certains ont salué le fait que les candidats aient eu la chance de discuter les uns avec les autres avant de s'éliminer alors que d'autres considèrent que le nouveau concept reste aussi superficiel que le tapis rouge traditionnel.

Beaucoup de gens ont aussi mentionné la rapidité à laquelle l'action se déroulait dimanche. Encore une fois, certains ont grandement apprécié cet élément - « Ça allait vite bing bang pas de niaisage, ça roule » - alors que d'autres ont trouvé cela agaçant - « J'ai eu l'impression d'écouter à 1.25x tellement tout était vite! ».

Chose certaine, cette première émission ne laisse personne indifférent! Ça promet pour la suite!