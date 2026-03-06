Accueil
Séries et télé
Publicité
Télé

Une bonne nouvelle pour le spectacle Les Boys

Un classique instantané, comme les films!

Image de l'article Une bonne nouvelle pour le spectacle «Les Boys »
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Jeudi soir, au Théâtre St-Denis, avait lieu la grande première montréalaise de la pièce Les Boys.

À la toute fin de la représentation, l'équipe de Juste pour rire a annoncé à la distribution que le spectacle avait dépassé les 50 000 billets vendus. Une excellente nouvelle dont peut être fière la production de cette adaptation, à la fois respectueuse de l'oeuvre originale et courageuse dans ses ajouts et transformations.

Il faut dire que les acteurs sont tous efficaces dans l'interprétation de ces personnages cultes, à commencer par Louis Champagne qui incarne un Méo aussi détestable que l'original.

Il faut saluer la mise en scène inventive de Marc St-Martin qui parvient à transporter l'aréna jusque dans la salle de spectacle. Même si l'essentiel des scènes du premier Boys se déroule dans la brasserie et sur la glace, il y avait tout de même plusieurs changements de lieux, difficiles à représenter au théâtre. Encore là, on fait des miracles pour nous projeter dans le condominium de Ti-Guy (Benoît Drouin-Germain) ou dans le garage de Mario (Mikhail Ahooja). On doit aussi souligner le travail d'auteur de Guillaume Corbeil, qui a réussi à moderniser les textes, sans rien dénaturer.

La pièce Les Boys est en tournée à travers le Québec jusqu'à la fin du mois de mai. Consultez toutes les dates de spectacles ici.

Spectacle Les Boys

1/17
Spectacle Les Boys
© Showbizz.net / Patrick Lamarche

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.25.0 - db4a5a7a