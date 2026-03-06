Une bonne nouvelle pour le spectacle Les Boys

Jeudi soir, au Théâtre St-Denis, avait lieu la grande première montréalaise de la pièce Les Boys.

À la toute fin de la représentation, l'équipe de Juste pour rire a annoncé à la distribution que le spectacle avait dépassé les 50 000 billets vendus. Une excellente nouvelle dont peut être fière la production de cette adaptation, à la fois respectueuse de l'oeuvre originale et courageuse dans ses ajouts et transformations.

Il faut dire que les acteurs sont tous efficaces dans l'interprétation de ces personnages cultes, à commencer par Louis Champagne qui incarne un Méo aussi détestable que l'original.

Il faut saluer la mise en scène inventive de Marc St-Martin qui parvient à transporter l'aréna jusque dans la salle de spectacle. Même si l'essentiel des scènes du premier Boys se déroule dans la brasserie et sur la glace, il y avait tout de même plusieurs changements de lieux, difficiles à représenter au théâtre. Encore là, on fait des miracles pour nous projeter dans le condominium de Ti-Guy (Benoît Drouin-Germain) ou dans le garage de Mario (Mikhail Ahooja). On doit aussi souligner le travail d'auteur de Guillaume Corbeil, qui a réussi à moderniser les textes, sans rien dénaturer.

La pièce Les Boys est en tournée à travers le Québec jusqu'à la fin du mois de mai. Consultez toutes les dates de spectacles ici.