Une bande-annonce terriblement intrigante pour STAT

On peut saluer le travail de montage qui est fait chaque jour sur les bandes-annonces de STAT, qui réussissent toujours à nous plonger dans un état d'attente difficile à soutenir.

C'est le cas ce mardi, alors que des images terriblement intrigantes nous sont présentées.

Visionnez la bande-annonce jusqu'à la toute fin, ci-dessous.

On y voit Ludivine Reding découvrir quelque chose qui la met dans tous ses états. Qu'est-ce que ce pourrait-être?

Alors que les fans de STAT ont toujours de nombreuses hypothèses, ici tout le monde semble être dans le noir.

Certes, l'intrigue de la femme dans le coma après un glissement de terrain est de plus en plus inquiétante, alors que son abuseur l'isole complètement de ses proches. Pourrait-il vouloir attenter à la vie de la patiente s'il sent que le contrôle lui échappe, après l'arrivée dans le décor des parents?

Par contre, les fins renards remarqueront qu'il ne s'agit pas d'une salle des soins intensifs, en raison du type de porte.

Qu'est-ce qui se passe? Il faudra être au rendez-vous ce mardi pour le savoir...

STAT se poursuit du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes de Radio-Canada.