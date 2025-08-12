Accueil
Une bande-annonce plus qu'intrigante pour la nouvelle saison de Chanteurs masqués

Ça promet!

Chanteurs masqués
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Ce mardi, TVA dévoile une bande-annonce excitante de la 5e saison de Chanteurs masqués, qui promet encore une fois de nous en mettre plein la vue et les oreilles.

Voyez la bande-annonce ci-dessous.

Dans un format bonifié de 90 minutes chaque semaine, l'animateur Sébastien Benoît recevra plus de vedettes masquées, pour nous divertir en chansons. Les juges-enquêteurs Anouk Meunier, Mélissa Bédard, Sam Breton et Stéphane Rousseau sont évidemment de retour pour tenter de faire les meilleures analyses possibles et découvrir les visages qui se cachent derrière les costumes.

Cette année, une surprise de taille les attend : un ancien démasqué est de retour... sous de nouveaux atours. Le public saura-t-il percer son identité avant les enquêteurs?

De qui s'agit-il selon vous?

L'émission Chanteurs masqués s'est imposée deux années de suite (2023 et 2024) comme l'émission régulière # 1 au Canada. Parions que cette nouvelle saison bonifiée ne fera pas exception à la règle!

Chanteurs masqués sera de retour le dimanche 14 septembre à 19 h.

