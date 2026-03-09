Une bande-annonce grisante pour la nouveauté 24 en 24

TVA dévoile aujourd'hui la bande-annonce absolument grisante de sa nouveauté printanière intitulée 24 en 24.

Dans la compétition culinaire, 24 chefs s'affronteront pendant 24 heures consécutives pour tester leur endurance et ultimement remporter la victoire.

Voyez la bande-annonce ci-dessous.

Rapidement, on comprend que les participants devront affronter plusieurs enjeux, dont la fatigue, les douleurs musculaires, les écueils mentaux et plus encore.

Pour l'occasion, ils pourront compter sur les animateurs Julie Bélanger et Chuck Hughes pour les soutenir, alors que ceux-ci auront aussi à animer pendant 24 heures consécutives, une première dans l'histoire de la télévision québécoise.

Dès le lundi 30 mars, 20 h, à TVA, Julie Bélanger et Chuck Hughes prennent la barre de 24 en 24, une production de Pixcom, en collaboration avec Québecor Contenu.