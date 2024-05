Ludovic et Fidjie de la 3e saison de L'amour est dans le pré sont devenus parents pour la troisième fois le 21 mai dernier.

La petite fille se prénomme Claire Juillet.

« Une entrée dans le monde rapido presto, et de laquelle maman va se souvenir longtemps. 😅

(Arriver à l’hôpital et se faire dire que t’es à 9.5, ça surprend un brin. 🥲🤣 #enweillepousselamère) », écrivait la maman sur ses réseaux sociaux.

« Tout le monde va bien », ajoute-t-elle. « Papa et maman sont comblés. Léon est over the top en amour. Et Laurier, bin, est un deuzan qu’on essaie de gérer autour d’un bébé naissant. 😂🫶🏻 »

Voyez une photo du bébé ainsi qu'un portrait de famille avant son arrivée ci-dessous.