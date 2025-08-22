Une alarme de feu se déclenche dans l'édifice de Bell Média

Vendredi matin, une alarme de feu s'est déclenchée dans l'édifice de Bell Média, alors que La gang du matin était en ondes.

Les animateurs n'entendaient pas le bruit de la sirène, mais une lumière clignotante les avertissait de quitter le studio.

Félix-Antoine Tremblay a attrapé son poupon de sept semaines qui dormait à ses pieds et est sorti alors que Andrée-Anne Brunet et Bryan Audet sont restés quelques minutes avec le metteur en ondes pour choisir les chansons à faire écouter aux auditeurs.

De retour derrière leur micro, Félix-Antoine a raconté, non sans gêne, la raison pour laquelle l'alarme de feu s'est déclenchée dans l'édifice.

Ce dernier avait apporté son air fryer pour se faire des lanières de poulet et il avait placé l'appareil juste en dessous du détecteur. Ainsi, la chaleur a déclenché l'alarme. Oups!

Heureusement, personne n'a été blessé et l'anecdote qui en découle est parfaite!

Voyez des images de l'évacuation et de la confession du responsable ci-dessous.