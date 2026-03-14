Excellente nouvelle pour les fans de Passion poussière

Comédienne, animatrice et maman, Sarah-Jeanne Labrosse partage également sa passion pour la rénovation à qui veut bien l’entendre, elle qui ne cesse de cumuler les projets immobiliers.

C’est d’ailleurs au sein de sa websérie Passion poussière que les téléspectateurs ont pu découvrir, au fil des 3 saisons, son projet de rénovation à domicile, où elle vit actuellement avec sa petite famille et son conjoint Marc-André Grondin. Mentionnons au passage que son meilleur ami Félix-Antoine Tremblay fait partie lui aussi de l’émission, nous relatant de son côté son parcours parallèle à celui de Sarah-Jeanne.

Or, entre la fin de la troisième saison et aujourd’hui, l’eau a coulé sous les ponts et la vie du duo a basculé du tout au tout. En effet, Félix-Antoine a accueilli son tout premier enfant par une mère porteuse, et Sarah-Jeanne a donné naissance au petit Charlo. Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, Radio-Canada nous confirme cette semaine le lancement prochain d’une quatrième édition de Passion poussière!

Au cours de cette nouvelle saison, la famille de Sarah-Jeanne s'agrandit, tout comme celle de Félixon, sur fond de rénovations. Dans ces prochains épisodes, nous pourrons ainsi suivre l'animatrice de Révolution dans son projet de transformation de la terrasse attenante à sa chambre, en une troisième chambre. Voici ce que dévoile le synopsis de la future saison, qui s'annonce prometteuse :

« Pour la première fois, les deux inséparables vivent cette grande transformation de vie en simultané. Alors que les briques du deuxième étage chez Sarah-Jeanne revolent, que la poussière et le bruit envahissent toute la maison et que les imprévus font irruption (comme dans toute bonne rénovation), cette nouvelle phase de travaux est peut-être celle où Sarah atteindra sa limite. Quant à lui, Félix-Antoine rêve de déménager. Il a renoncé à rénover son condo actuel, se contentant de changements pratiques et cosmétiques. Il se visualise pas trop loin de chez Sarah, dans un espace plus grand, avec une cour où son enfant pourrait jouer... Est-ce un rêve accessible? »

Les trois épisodes de la quatrième saison de Passion poussière seront déposés sur la plateforme Véro.tv le 26 mai prochain.