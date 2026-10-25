Un visage connu la semaine prochaine à Un souper presque parfait

Après une délicieuse incursion au sein de la cuisine montréalaise cette semaine à Un souper presque parfait, voilà que la production s’apprête à recevoir cinq autres personnalités du public, cette fois au Saguenay, où chacun devra tenter de concocter le meilleur menu possible, espérant empocher les 2000 $ promis au vainqueur.

D’ailleurs, au cœur de cette prochaine semaine de diffusion se trouvera un visage bien connu des téléspectateurs. Il s’agit de Julie Munger (voir photo ici), que le public a connu en 2020 à Occupation Double : Chez nous. Depuis, Julie continue de publier des extraits de sa vie sur les réseaux sociaux, qu’elle partage à sa communauté toujours grandissante. À propos de cette participation à l’émission de cuisine, elle indique, sur Facebook :

« BON ENFIN, JE PEUX VOUS LE DIRE! J'ai participé à UN SOUPER PRESQUE PARFAIT SPÉCIAL SAGUENAY HAHAHA PIS ÇA VA ÊTRE DRÔLE! Apres un an d'attente, je peux vous dire que je serai dans vos télés lundi prochain le 26 octobre, a 18 h, sur Noovo à Crave en français ( pour 1 semaine ). Cuisiner à la télé TCHEK pis ça va être drôle en maudit ! Je pensais pas que c'était aussi dure... Ne manquez SURTOUT pas ça! Qui va l'écouter ??? »

Nous pourrons la voir à l’œuvre derrière les fourneaux dans l’épisode de ce vendredi. Connue pour sa vive énergie et sa bonne humeur contagieuse, ça ne sera pas plate du tout cette semaine à USPP!

Un souper presque parfait est diffusé du lundi au vendredi à 18 h sur les ondes de Noovo.