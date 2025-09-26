Un spécial Halloween aux Enfants de la télé : Découvrez les invités

Cette année, il semble bien que nous aurons droit à un spécial Halloween aux Enfants de la télé.

C'est à travers une publication de Sébastien Diaz que nous apprenons cette bonne nouvelle.

Voyez la photo qu'il a partagée sur ses réseaux sociaux au bas de l'article.

Sébastien est un grand fan de films d'horreur, en plus d'être l'auteur d'un roman d'épouvante, Ils finiront bien par t'avoir, sorti en 2023. Il est donc un invité de choix pour une émission sur la fête des morts-vivants.

Même chose pour l'auteur Patrick Senécal, le roi de l'horreur au Québec.

De son côté, Yves P. Pelletier a coécrit la comédie vampirique Karmina (1996), devenue un classique de notre cinéma, en plus d'y avoir tenu le rôle de Vlad.

On peut s'attendre à ce que cette émission effrayante soit présentée le mercredi 29 octobre, deux jours avant l'Halloween.

Notons que, la semaine prochaine, André Robitaille et Mélanie Maynard fêteront la 400e émission avec deux têtes d'affiche : le couple formé de Gilles Renaud et Louise Turcot.

La semaine suivante, Marie-Christine Trottier, Maxim Gaudette et Maxime de Cotret débarqueront sur le plateau des Enfants de la télé pour la première fois, et le 15 octobre, ce sera au tour de Linda Malo, Jean-Philippe Perras et Sonia Cordeau de nous faire rire, pleurer et même, pleurer de rire.

C'est à ne pas manquer les mercredis à 20 h sur les ondes de Radio-Canada.