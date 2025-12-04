Un souper presque parfait : Une blague qui tourne au vinaigre

Cette semaine, les téléspectateurs ont droit à cinq épisodes spéciaux d'Un souper presque parfait mettant en scène des candidats d'OD Mexique.

Se croyant malin, Raphaël a décidé de mettre des « 0 » à tous les participants, diminuant ainsi de façon considérable le score de tous ses concurrents.

Par contre, ce qu'il ignorait, c'est que Catherine F, qui lui prêtait son condo pour cuisiner et recevoir ses invités, avait, de concert avec Fanny, remplacé l'huile d'olive par du vinaigre.

Comme son repas principal était des tartares, il devait utiliser beaucoup d'huile dans son plat et donc, le résultat était loin d'être à la hauteur.

Le cuisinier était plutôt fâché en découvrant le plan machiavélique des filles, oubliant son propre complot de sabotage.

Comme Félix, gagnant d'OD Mexique, avait été mis au courant de la machination de Raph, il a accordé la note de « 1 » à son ami. C'est ce qu'on appelle l'arroseur arrosé.

Sur les réseaux sociaux, le pauvre Raphaël n'a pas reçu beaucoup de support des téléspectateurs.

« Bravo les filles, il donne Zéro à tout monde bien ✔️ »

« C'est le Karma »

« Même en donnant 0 à tout le monde, tu ne réussis pas à gagner. Loll »

« C'est tellement bon comme coup 🤣 »

« Il me semble que ça sent tellement fort du vinaigre. À moins qu'il n'ait pas d'odorat. »

Sur Instagram, le principal intéressé écrivait : « Quand le joueur se fait jouer... PS. Félix a tellement trouvé ça dégueu qu'il a bien tout mangé! »

Précisons quand même que, le lendemain chez Félix, toute la rancoeur avait disparu au profit d'une vague de compliments à table.

Rappelons que nous retrouverons Raph à OD : Tentations au soleil dès le 8 décembre sur Crave.