Un segment hilarant dans l'épisode de Si on s'aimait célébrités ce lundi

Nous avons eu le plaisir de voir en primeur l'épisode de ce lundi de Si on s'aimait célébrités, dans lequel les malaises s'accumulent encore et toujours. En ce sens, vous pourrez voir Joanie faire une autre sortie avec son nouveau prétendant, Jérémie. L'activité organisée est un atelier d'écriture au Salon du livre de Montréal.

Alors que Joanie trouve du plaisir dans cet exercice de création, il en est tout autrement pour Jérémie, qui cogne des clous comme ce n'est pas permis, suffisamment pour que la responsable de l'atelier et Joanie remarquent sa somnolence. Gênant!

Quand l'atelier prend fin, Jérémie mentionne qu'il adore ce genre d'exercice, qui fait « croître », comme il le dit si bien, remarque que la professeure relève ensuite de manière pince-sans-rire : « Ah oui? Tu as crû pendant cet atelier? », dit-elle, sourire en coin.

Évidemment, la scène déclenche des rires et des réactions de la part du couple témoin, Marie-Ève janvier et Jean-François Breau, qui est complètement hilare devant cette endormitoire en règle! « On dirait moi à 9 ans à la messe », lance Jean-François, tandis que son amoureuse réplique « Pas juste à 9 ans! »

Cette scène, aussi légère soit-elle, vient poser un doute sur l'authenticité de ce prétendant, qui semble être davantage dans le paraître que dans la vérité. Certes, tout au long de l'épisode, vous le verrez complimenter Joanie, ce qu'elle recherchait, mais elle aura tôt fait de lui accoler l'étiquette de « player » dans l'épisode suivant. Un avenir pour ces deux-là? Tous les doutes sont permis...

C'est à ne pas manquer les lundis à 20 h sur les ondes de TVA et TVA+