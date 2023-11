La fin de l'harmonie à OD Andalousie? Un jeu assez cruel divise les candidats

Bisbille, quand tu nous tiens...! La dernière semaine en Andalousie est tendue pour les candidats d’OD, qui se battent pour leur place en finale. Un candidat souhaite même se retirer de la compétition. Voyez plus de détails à la fin de l’article.

La première partie de l’épisode de ce mardi nous montrait un ultime 5 à 7, qui s’est avéré loin d’être festif. Mia et Simon puis Rebecca et Mathieu ont dû s’affronter pour trouver un dernier trophée, caché dans la maison. Celui-ci donnerait un avantage dans la dernière ronde de cette bataille.

C’est finalement Mia qui l’a trouvé, bénéficiant d’une longueur d’avance dans la prochaine étape, un jeu assez cruel mettant face à face son couple et celui de Rebecca et Mathieu. Chacun d’entre eux avait devant eux trois billets d’avion. Mia en avait quatre. Les animateurs posaient à tour de rôle des questions croustillantes aux finalistes (Lara et Vincent) et aux exclus de la ronde (Marie-Andrée et Anthony), auxquelles ces deux couples devaient répondre en pointant l’un des joueurs en course. Celui ou celle qui serait nommé verrait l'un de ses billets déchirés. Le dernier couple, auquel il resterait une carte d’embarquement, serait le prochain à s’envoler pour les Maldives. Soyons honnêtes, y avait-il réellement moyen que ce jeu finisse bien?

C’est peu dire que de parler de malaises et de tensions dès le début des questions. « On est les pas fins », réalisait Marie-Andrée. « C’est quand même pour envoyer un couple en finale. C’est pas juste un petit jeu », confessait Rebecca. Cette dernière a commenté plus tard, contrariée : « Math a le dos large », constatant que les votes de Marie-Andrée et Anthony se dirigeaient souvent vers eux.

« Qui exagère le plus ses émotions ? », « Qui est le plus susceptible de douter des intentions de son ou sa partenaire ? », « Qui cache le plus de choses à son ou sa partenaire ? »

Au fil du jeu, on comprend bien que les décideurs tentent plutôt de voter pour éliminer le couple avec lequel ils éprouvent moins d’affinités. Sauf peut-être Vincent, qui votait en faveur d’égaliser, incapable de trancher.

Simon, quant à lui, aurait préféré la franchise à l’égalité. « Les affinités peuvent être tranchantes dans ce jeu-là », concluait-il.

La dernière question est tombée sur Lara, qui prend dix longues minutes avant de faire son choix et refuse de répondre tel quel et modifie la question (c’est dans les règles, ça ?). « C’était juste comme interminable », s’exprimait ensuite Mia au confessionnal.

C’est d’ailleurs Mia qui a dû déchirer son dernier billet. « Mathieu et Rebecca, vous partez aux Maldives », s’exclamaient les animateurs, face à un inconfort général.

De retour aux maisons, Mia en voulait aux candidats d’avoir voté par affinité au lieu d’y aller avec transparence. « Je pense que ça en a montré beaucoup ce soir. »

Mathieu, qui avait été la cible de toutes les questions d’Anthony, avait lui aussi quelques flèches à digérer. « On ne l’a pas gagné, on ne l’a juste pas perdu », affirmait-il plus tard, réalisant qu’il poursuivait son aventure vers les Maldives.

À la toute fin de l’épisode, les animateurs nous apprenaient tout de même qu’il restait une troisième place au voyage final. Une délibération s’annonce tendue.

L’aperçu de l’épisode de demain nous laisse de cours, alors qu’on voit Simon parler à la production et annoncer : « Je me retire de la compétition ».

On sent que l’harmonie qui régnait jusqu’ici vient de se rompre. À suivre mercredi, 18 h 30 sur Noovo et Noovo.ca.