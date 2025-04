Un rôle très très subtil pour Alain Dumas dans la finale de STAT

Cela fait un bon moment qu'Alain Dumas n'a pas participé à un projet de fiction à la télé.

En plus de prendre part chaque année au Téléthon Opération Enfant Soleil, il fait des conférences et joue le rôle de Gladu dans la comédie musciale Le matou. On a aussi pu le voir dans le déguisement d'un sympathique dinosaure dans la populaire émission de TVA Chanteurs masqués en 2023.

Malgré tout, cela fut une surprise de voir son nom dans le générique de la finale de la 3e saison de STAT.

Ne cherchez pas son visage, c'est seulement sa voix radiophonique qui a été requise ici.

En effet, l'ancien animateur de FLASH prête sa voix au présentateur de nouvelles que le personnage de Mélanie, la voisine de la voyante Édith, entend alors qu'elle tourne comme un lion en cage dans son appartement.

Précisons qu'Alain Dumas est grand-papa de deux adorables enfants, Raphaël et Justine. Voyez une photo de famille datant de Noël dernier ci-dessous.