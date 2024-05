Dans le prochain épisode des Traîtres, on passe dans une nouvelle partie du jeu : le recrutement.

Alors que l'un des leurs a été banni, les Traîtres utilisent leur droit de recruter un invité pour la première fois. Ainsi, une personne, fidèle depuis le début du jeu, se verra offrir l'option de rejoindre les rangs des Traîtres. Elle peut accepter ou refuser, mais si elle décline la proposition, elle risque fort d'être la prochaine cible des bourreaux du manoir.

L'animatrice Karine Vanasse nous donne un indice sur ce qui s'en vient. « Pour savoir qui va être recruté, je trouve qu'Axel, il a laissé choisir Marie-Josée, et je ne sais pas si Marie-Josée a fait le bon choix... ».

Notons que ce sera d'ailleurs très intéressant de voir comment ce nouveau Traître se tirera d'affaire...

Dans l'épisode du 20 mai, nous assisterons également à un défi bien connu des adeptes du format : la fête foraine (image au bas de l'article). « Je pense que les tensions montent tellement que le fait qu'on amène le cirque a un côté très... on ramène [les joueurs dans] le jeu. [...] On ne s'amusera pas tant longtemps. Dites-nous ce que vous pensez les uns des autres [leur demandera-t-on]. On pousse. Même si les tensions montent entre eux, on vient en mettre encore plus. »

En fait, ce que je retiens, c'est que des fois, la meilleure stratégie, c'est de laisser l'autre se piéger lui-même.

Karine avoue que, chaque jour, elle a été surprise par certains revirements. Elle nous parle notamment de l'incomparable Meriem. « Les gens étaient tous contre elle, mon Dieu qu'elle tapait sur les nerfs des gens, mais là, finalement, tout d'un coup, on constate qu'elle avait raison. [...] Des fois, tu cries un peu trop fort, même si c'est la vérité, si tu la cries, ça ne donne rien. »

La situation de Michel l'a aussi étonnée. « De réaliser que dans ce jeu-là, bien oui, les traîtres peuvent se trahir entre eux aussi, comment ça a été fait, en même temps, comment Axel marquait des points à ce moment-là, mais après ça, je pense qu'il s'est emporté un peu dans ce rôle-là. La semaine passée, tout le monde trouvait que, là, il allait trop fort... »

Elle enchaîne en disant : « Je trouve que c'est un jeu dans lequel il faut être quand même humble, parce qu'une stratégie qui a fonctionné la veille, peut-être que c'est mieux de ne pas la garder le lendemain, parce que ça se peut que le lendemain, elle ne fonctionne plus aussi bien. »

Karine Vanasse se dit très satisfaite de la réception des Traîtres par les téléspectateurs québécois. « Je suis vraiment, vraiment contente. Je me doutais que ça allait être capable d'aller chercher un public autre que le public de télé-réalité régulière. Ce que je trouve le fun, c'est que c'est un des commentaires que je reçois beaucoup, c'est du monde de tous les âges, je sais que c'est une émission que les gens regardent ensemble. [...] Aussi, c'est intelligent. Dans le sens que ça fait réfléchir, ça pousse à se positionner, à se questionner, à être impressionné, dégoûté par certaines stratégies. »

Je trouve que les gens sont impliqués comme spectateurs et ça, je trouve ça le fun. Il y a quelque chose qui n'est pas passif. Pour moi, c'est ça la télé aussi.

Les traîtres est diffusé le lundi soir à 20 h, sur les ondes de Noovo.