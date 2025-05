Un petit souci pour des entrepreneurs suite à leur passage à Dans l'oeil du dragon

Mercredi, Klara Tardif et Marc-Étienne Faucher présentaient leur compagnie de pacanes artisanales enrobées de sirop d'érable biologique aux Dragons.

Le couple avait organisé une grande fête avec leurs proches pour célébrer leur passage à l'émission.

Les deux entrepreneurs se sont adressés à ceux qui les suivent sur les réseaux sociaux cinq minutes avant la diffusion sur les ondes d'ICI Télé. « C'est vraiment aujourd'hui que j'ai compris c'est quoi de la fébrilité. C'est intense comme émotion », disait Klara.

Quelques minutes plus tard, elle est apparue les yeux mouillés.

« Merci pour tous les beaux commentaires. C'est avec beaucoup d'émotions, beaucoup de larmes, beaucoup de colère et de toutes les émotions en même temps que... le site complètement planté. Même si on a négligé à nulle part, qu'on a vraiment tout, tout, tout fait, tout fait ce qui pouvait être fait, bien, présentement, il n'y a pas rien pour pouvoir commander. Alors, bien, pensez à nous et on va souhaiter que ça se règle dans les prochaines minutes. »

Le site de La Noix d'Érable est resté inactif pendant une trentaine de minutes avant de revenir à la vie, au plus grand soulagement des entrepreneurs.

Klara et Marc-Étienne ont vécu une véritable montagne russe d'émotions mercredi soir, mais la chose à retenir, c'est que leur entreprise a plu aux téléspectateurs qui se sont précipités sur internet pour se procurer leurs pacanes à l'érable.

Les entrepreneurs ont préparé une boîte spéciale Dans l'oeil du dragon en édition limitée (57,99 $) pour le public de l'émission. Voyez une image ci-dessous et procurez-vous les produits de La Noix d'Érable ici.