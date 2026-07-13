Un passage réussi pour Pop! ou rien au FEQ

Ce week-end, nous avons eu le plaisir de renouer avec le magazine culturel Pop! ou rien, pour une édition spéciale en direct du Festival d'été de Québec. Pour l'occasion, l'animatrice Marie-Josée Gauvin et ses collaborateurs ont pu nous faire découvrir les coulisses du festival, comme nous ne les avions jamais vues. Avez-vous eu l'occasion de voir les épisodes?

Sur ses réseaux sociaux, l'animatrice soulignait réaliser un rêve en animant cette édition spéciale : « Le rêve de 99’ qui devient réalité en 26’. Toute ça. Du micro à calotte. Seule affaire encore plus belle que dans mes rêves, ces gens-là. Full emo. ❤️ Et vous pouvez voir le résultat de ce travail-fun-fête-jeu-live sur Crave POP! OU RIEN & poppopbalado »

Avec Maxime Roberge, Anne-Marie Withenshaw, Rainbow Drag, Marika Simard, Seb Lauzon et Bérénice Tardif notamment, nous avons pu découvrir le « Artist World », cet espace incroyable aménagé pour recevoir les vedettes avant et après leurs spectacles, les dessous du FEQ la nuit, en plus de rencontrer certaines des têtes d'affiche, que ce soit Cypress Hill, Ariane Roy, Mike Clay, Wyatt Flores et d'autres.

Ces deux émissions spéciales se terminaient par des performances d'artistes d'ici, une belle idée pour faire rayonner la relève, avec notamment Simon Lachance et Erika Hagen.

Pendant ces deux heures de contenu culturel, toute l'équipe a su nous communiquer sa passion pour la culture, pour la musique, mais aussi la frénésie qui envahit la Capitale-Nationale pendant les dix jours du Festival d'été de Québec, avec des festivaliers enjoués et des artistes ravis d'y être.

Honnêtement, nous en aurions pris plus! On pourrait même penser à une édition bonifiée pour l'an prochain, voire une saison estivale de Pop! ou rien qui pourrait couvrir les différents gros événements culturels partout à travers la Québec, qu'on pense seulement à La Noce à Saguenay, Le Festif de Baie-Saint-Paul, Osheaga et Lasso à Montréal et plus encore. Parce que l'été au Québec, c'est toujours une occasion rêvée de vibrer au rythme de la culture et de la musique d'ici et d'ailleurs.

Si vous avez manqué ces épisodes, nous vous conseillons vivement le visionnement!

Les deux épisodes sont offerts en rattrapage sur Crave.