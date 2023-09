Un ou des couples durables ont été créés dans la nouvelle saison de Si on s'aimait

Rencontré lors du lancement de la programmation 2023-2024 de TVA, Louise Sigouin nous a parlé de la prochaine saison de Si on s'aimait, qui sera diffusée dans quelques jours à peine.

Elle nous indique d'abord que cette quatrième mouture sera définitivement tournée vers l'amour avec un grand A. Elle amènera même les téléspectateurs célibataires en perte de confiance à voir l'avenir positivement. « Il y a de l'amour dans l'air », dit-elle. « C'est flagrant. Les gens sont souvent désabusés, mais quand tu les vois et que tu es témoin de ces amours-là, tu ne peux pas rester insensible. C'est très émouvant, ça donne beaucoup d'espoir. »

Parmi les différences par rapport aux autres saisons de la franchise, Louise Sigouin mentionne ceci : « Cette fois, nos participants sont essentiellement masculins : 3 gars sur 4. Habituellement, ce sont des filles. Ils ont des âges complètement différents aussi. Ça, ça veut dire des besoins différents, des expériences différentes. Les attentes au niveau amoureux et sexuel ne sont pas du tout les mêmes. C'est l'fun de voir qu'en vieillissant, le souhait d'être amoureux reste toujours présent. »

Est-ce que cette saison créera de grands remous sur les réseaux sociaux, comme par les années précédentes? « Il n'y a pas de ce type de situations [conflictuelles], au contraire, c'est une saison toute en douceur, avec beaucoup de plaisir et beaucoup de fous rires. Les célibataires sont très investis, chargés émotivement, ils travaillent fort. On va avoir droit à des moments très malaisants et à des moments très rigolos aussi. »

Elle mentionne tout de même que cette 4e saison ne sera pas exempte de circonstances un peu gênantes qui feront jaser dans les salons, comme cette fameuse scène du fromage. « Il va y en avoir de ça », nous rassure l'experte en accompagnement relationnel.

Le premier épisode de Si on s'aimait sera diffusé le lundi 11 septembre à 19 h 30 sur les ondes de TVA.

Découvrez les nouveaux célibataires dans la bande-annonce ici.

On vous invite également à consulter notre calendrier de la rentrée télé ici.