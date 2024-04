Un nouveau visage à la Roue de fortune

L'émission Roue de Fortune, qui fait des millionnaires chaque année, sera de retour cet été dans un concept renouvelé pour sa 36e saison.

Aux côtés de la colorée Anick Dumontet, qui entame sa seizième année à l'animation de la populaire loterie, nous retrouverons cette fois un nouveau visage : celui de Pascal Morrissette.

À notre avis, deux facteurs expliquent la longévité de l'intérêt du public envers l'émission. D'abord, le plaisir qu'éprouvent les téléspectateurs à assister à la fébrilité et à la réaction de ceux qui tournent la roue, et finalement l'inspiration qui leur vient en voyant l'équipe sillonner les routes du Québec à la rencontre des gagnants. OK, avouez-le, vous avez peut-être même déjà souhaité être le prochain chanceux ou - juste un peu - envié les vainqueurs tout en rêvassant à ce que vous feriez d'une telle somme d'argent. Un bon divertissement. Autrement, c'est vrai que le format était appelé à un vent de fraîcheur.

Ainsi, le concept change légèrement, tout en conservant bien entendu tout ce dont le public se délecte. Nous étions aussi ravis qu'ils ne remplacent pas sa fidèle animatrice, qu'on adore retrouver dans l'émission chaque été avec sa bienveillance et son humeur joviale. Ensemble, Anick et Pascal partiront donc à la rencontre des heureux détenteurs de billets « télé », cette fois, à travers les festivals de la province. Ainsi, ils nous feront découvrir les arrières-coulisses de ces grands événements culturels que commandite Lotto-Québec et à notre avis, ça risque d'être fort intéressant! Rappelons que Pascal Morrissette est lui aussi un habitué de la route et de l'aventure. Il a animé À nous 2, Canada avec sa conjointe Julie Ringuette il y a quelques années.

Parmi les destinations prévues, on compte le Festival de la chanson de Tadoussac, les Francos de Montréal, le FestiVoix de Trois-Rivières, Jonquière en Musique, le Festival international du blues de Tremblant, le Festival d’été de Québec, la Fête du Lac des Nations à Sherbrooke, et les Grandes Fêtes TELUS, à Rimouski.

Les épisodes de 2023 seront d'abord en ondes les dimanches du 5 mai au 2 juin ainsi que les fins de semaine des 8 et 9 et des 15 et 16 juin, après Salut Bonjour Week-end. Les nouvelles capsules tournées en festival seront, quant à elles, diffusées dès le 24 juin, les lundi, mardi et mercredi après Sucré Salé à TVA.