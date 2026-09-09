Un nouveau rôle à la télé pour le vilain Kevins-Kyle Lambert

Après son grand retour dans nos écrans avec Hors réseau : l'expérience, l'ancien candidat de Loft Story Kevins-Kyle Lambert diversifie ses activités et devient collaborateur dans un magazine culturel.

En effet, le coiffeur fait partie de la nouvelle brigade de Marie-Josée Gauvin à l'émission Pop! ou rien sur Noovo.

Parmi les autres recrus, on retrouve Maxime Roberge, Tommy Lee Salvas et Bérénice Tardif. Philippe Lacroix, Marika Simard, Anne-Marie Withenshaw, Alex Perron, Eva Lamontagne, Seb Lozon et Malia Kounkou conservent, de leur côté, leurs postes à l'émission.

Pour commencer la saison en grand, Marie-Josée recevra deux invités sur son plateau : Véronique Claveau, qui a brillé tout l'été dans la comédie musicale Titanique, ainsi qu'Alexandre Barrette, qui a récemment débuté la tournée de son nouveau one-man-show, Ouvert.

De plus, dans l'épisode de ce jeudi 10 septembre, l'animatrice réalisera un rêve au concert de Mel C. des Spice Girls, Marika se rendra à l'avant-première d'OD Panama, Bérénice rencontrera Pierre-Yves Roy Desmarais lors du tournage de la série Détective numéro un, et l'équipe couvrira l'évènement dont tout le monde parle ces jours-ci : Céline Dion à Paris.

À noter que les épisodes de Pop! ou rien sont déposés le jeudi à 17 h sur Crave, et diffusés le même jour à 19 h sur Noovo.

Quant à Kevins-Kyle Lambert, on continue aussi de le suivre dans La maison des vilains sur Crave, où il rivalise d'ingéniosité pour mettre ses complices dans l'aventure à cran.