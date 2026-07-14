Accueil
Séries et télé
Concours
Publicité
Télé

Un nouveau projet télé pour Vincent Graton

Des pèlerinages riches en émotion.

Image de l'article Un nouveau projet télé pour Vincent Graton
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Alors que nous espérons le retrouver dans Antigang cet automne, le comédien Vincent Graton annonce un projet différent, qui l'a amené à sillonner la planète comme animateur.

Produite par Pamplemousse média, la boîte de France Beaudoin, Terre d’origine permettra à plusieurs personnalités populaires au Québec de revisiter le lieu de leur naissance, pour en découvrir tous les attraits et se replonger dans certains souvenirs de famille.

Patrick Masbourian, Sébastien Diaz, Marwah Rizqy et Alexandra Diaz sont parmi les artistes qui ont accepté l'invitation.

Voici comme on nous présente ce projet : « Une nouvelle aventure commence!

Depuis l’Arménie, Vincent Graton vous présente « Terre d’origine », une toute nouvelle série documentaire qui arrivera sur TV5 en 2027.

L’idée? Accompagner des personnalités québécoises dans leur pays d’origine pour remonter le fil de leur histoire, retrouver leurs proches et redécouvrir les lieux qui ont marqué leur parcours.

Êtes-vous prêts pour ces pèlerinages riches en émotions? »

Découvrez ci-dessous la vidéo de Vincent Graton, qu'on retrouve en Arménie, alors qu'il nous présente son nouveau projet franchement intéressant et qui va nous faire voyager.

C'est en 2027 que vous pourrez découvrir Terre d'origine à la télévision.

Mentionné dans cet article

Photo de Vincent Graton
Vincent Graton

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.comquijouequi.combizzmedia.caPAR
Suivez-nous! FacebookThreadsInstagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 3.3.4 - 634e821c