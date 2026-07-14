Un nouveau projet télé pour Vincent Graton

Alors que nous espérons le retrouver dans Antigang cet automne, le comédien Vincent Graton annonce un projet différent, qui l'a amené à sillonner la planète comme animateur.

Produite par Pamplemousse média, la boîte de France Beaudoin, Terre d’origine permettra à plusieurs personnalités populaires au Québec de revisiter le lieu de leur naissance, pour en découvrir tous les attraits et se replonger dans certains souvenirs de famille.

Patrick Masbourian, Sébastien Diaz, Marwah Rizqy et Alexandra Diaz sont parmi les artistes qui ont accepté l'invitation.

Voici comme on nous présente ce projet : « Une nouvelle aventure commence!

Depuis l’Arménie, Vincent Graton vous présente « Terre d’origine », une toute nouvelle série documentaire qui arrivera sur TV5 en 2027.

L’idée? Accompagner des personnalités québécoises dans leur pays d’origine pour remonter le fil de leur histoire, retrouver leurs proches et redécouvrir les lieux qui ont marqué leur parcours.

Êtes-vous prêts pour ces pèlerinages riches en émotions? »

Découvrez ci-dessous la vidéo de Vincent Graton, qu'on retrouve en Arménie, alors qu'il nous présente son nouveau projet franchement intéressant et qui va nous faire voyager.

C'est en 2027 que vous pourrez découvrir Terre d'origine à la télévision.