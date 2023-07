Un nouveau projet télé pour Édith Cochrane

Télé-Québec annonçait mardi que la comédienne Édith Cochrane avait été choisie pour animer une nouvelle émission de variétés sur ses ondes, intitulée Les temps fous.

Chaque semaine, elle recevra trois invités qui prennent plaisir à partager leurs connaissances et à échanger leurs souvenirs.

Comment ont-ils vécu leur passage à l’adolescence? Quels objets les suivent depuis leur enfance? Peuvent-ils placer sur la ligne du temps l’arrivée de la télé couleur, le Festival de Woodstock ou l’apparition du bitcoin? Où étaient-ils entre deux sorties de livres de Michel Tremblay? Arriveront-ils à mettre en ordre chronologique les albums de Céline Dion, des citations de films célèbres ou des tendances de la mode?

Un orchestre totalement féminin, le Quatuor ESCA, sera présent sur le plateau.

« C’est avec une grande joie et beaucoup de fébrilité que je plonge dans l’aventure des Temps fous! Je suis fière de participer à la naissance d’un nouveau show télé qui va me permettre de retrouver le plaisir de recevoir (et de taquiner!) des gens que j’aime! », indique Édith Cochrane dans un communiqué de presse.

Jean-François Blais réalisera le projet qui proposera « un regard ludique et comique sur le temps qui fuit et sur celui qui marque ».