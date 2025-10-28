Un nouveau projet qui allie médecine et cuisine pour ce candidat de MasterChef Québec

Ce lundi, Jean-Sébastien Di Fruscia, candidat de la cohorte 2025 de Masterchef Québec, dévoile son nouveau projet sur ses réseaux sociaux.

En tant que médecin de famille spécialisé en soins palliatifs, Jean-Sébastien a imaginé un projet qui marie médecine et cuisine, dans lequel il pourra s'impliquer avec ses complices de l'émission.

Il explique sa démarche dans une vidéo, que vous pouvez voir ci-dessous.

Il dit : « Ça fait quelques semaines que je vous en parle, un projet qui allie médecine et cuisine. Je suis médecin généraliste, et moi, dans la vie, je pratique des soins palliatifs. Ce que j'ai voulu faire, c'est de donner au suivant. Je n'ai pas voulu le faire seul.Je fais ça avec mes collègues de l'émission que vous connaissez et que vous nous regardez présentement. Le concept, on rencontre des patients, puis on recrée leur plat préféré, puis on essaye autant bien que mal, et surtout très humblement, de l'élever gastronomiquement. Donc, ça va être un rendez-vous au cours des prochaines semaines. J'espère que vous nous suivrez, puis aidez-nous surtout à répandre le bonheur. »

Sur ses réseaux sociaux, il écrit également : « J’en suis extrêmement fier, en plus qu’il a été réalisé avec mes collègues et amis cuisiniers! »

Voilà une initiative exceptionnelle, qui inspire l'espoir, que nous surveillerons avec attention!

Nous saluons l'implication et la générosité de tous ceux et celles qui y participeront, à commencer par l'instigateur Jean-Sébastien Di Fruscia.

Rappelons que Masterchef Québec se poursuit, les dimanches à 20 h 30 et du lundi au mercredi à 19 h 30, sur les ondes de TVA.