Un nouveau projet mettant en vedette Ginette Reno en tournage

Radio-Canada annonce le tournage d'un nouveau documentaire qui mettra en vedette la formidable Ginette Reno.

Après nous avoir offert des rencontres marquantes avec Jean-Pierre Ferland, Dominique Michel, Janine Sutto et bien d’autres, André Robitaille nous propose un nouvel entretien chaleureux avec cette icône culturelle québécoise.

Ce sera l'occasion pour cette grande dame de revenir, en toute intimité, sur son parcours unique et sa carrière flamboyante.

Comment ses angoisses et ses succès ont-ils forgé la chanteuse, l’actrice, la mère et la femme que l’on connaît? À 78 ans, elle nous prouvera qu’elle est beaucoup plus qu’une chanson. Mais ça, nous le savions déjà!

Nous avons très hâte de découvrir ce nouveau documentaire, car il faut bien avouer qu'André Robitaille se démarque dans ce cadre, autant pour son écoute que son authenticité, sa bienveillance et sa curiosité.

Voyez les premières images ci-dessous, où Mme Reno est absolument radieuse!

Ce documentaire, dont le titre est à venir, sera disponible en primeur sur ICI Tou.tv EXTRA le vendredi 22 novembre, diffusé le samedi 30 novembre à 19 h sur ICI Télé et le dimanche 27 avril 2025 à 19 h sur ICI ARTV.