Un nouveau personnage mystérieux arrive dans Indomptables la semaine prochaine

Dès la semaine prochaine, un nouveau personnage fera son arrivée dans la série Indomptables, portant avec lui une partie du mystère.

C'est la chanteuse et comédienne Joe Bocan (voir sa photo ici) qui fera son entrée en piste, dans la peau de la propriétaire du bar, prénommée Rita. On se souviendra que Paul (Émile Ouellette) souhaite acheter le bar avec l'argent qu'il vient d'obtenir de sa famille. Est-ce que cette transaction va se concrétiser?

Les autrices de la série, Mireille Mayrand-Fiset et Sylvie Bouchard, nous disent à son sujet :

« C'est la propriétaire du bar, qu'on a vu dans l'épisode 2, et que Paul veut acheter. Donc lui, il va essayer d'acheter son bar. Rita, on ne veut pas en dire trop, mais Rita est aussi liée à la vie d'Évelyne et Philippe. Elle est aussi liée à tout ce secret-là du passé qu'on va découvrir petit à petit. Elle est en lien avec tout ça... »

Voilà qui est plutôt intrigant!

En outre, les deux autrices se réjouissent d'avoir trouvé la parfaite interprète en Joe Bocan : « On est bien contentes de l'avoir! Tout le cast, honnêtement, c'est formidable! »

Nous ne pouvons qu'abonder dans le même sens. La distribution de cette nouveauté de TVA est absolument parfaite! Et Joe Bocan a tout à fait le look de l'emploi, nous rappelant en quelque sorte le personnage de Faith Hill dans la série américaine 1883.

Les autrices ajoutent, pour nous titiller : « Et on a Joe Bocan, donc on va bien la faire chanter! »

Nous avons très hâte de voir ce qu'il en est, dans le prochain épisode d'Indomptables, le mercredi à 20 h sur les ondes de TVA et sur TVA+.