Un nouveau défi professionnel de taille pour Chantal Lacroix

Chantal Lacroix a dévoilé son nouveau projet sur ses réseaux sociaux : elle publie un premier livre, intitulé N'attends pas le bonheur, crée-le!

« À l’aube de mes 60 ans, je trouvais que j’avais rencontré assez de professionnels, sommités dans différents domaines et vécues assez d’épreuves qui m’ont amenée à être résiliente. J’espère de tout cœur que ce livre saura contribuer à votre bien-être et vous rapprocher du bonheur le plus souvent possible.❤️ », écrit-elle sur ses réseaux sociaux.

« En toute humilité, je souhaite de tout cœur qu’il vous permette de poursuivre la plus belle démarche que tout être humain puisse entreprendre, c’est-à-dire celle qui consiste à être bien avec soi-même et à se donner les moyens pour goûter le plus souvent possible au bonheur. Vous y trouverez à travers une vingtaine de chapitres matière à réflexion mais aussi de nombreux exercices et des outils concrets », peut-on lire dans la description officielle du bouquin.

N'attends pas le bonheur, crée-le! sera disponible partout, soit dans les librairies et les grandes surfaces à compter du 19 février.

Vous pouvez le pré-commander dès maintenant, au coût 27,95 $, sur le site de l'animatrice.