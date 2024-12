Un look de princesse pour Sandy lors de la finale de Ma mère, ton père

La finale de Ma mère, ton père sera diffusée ce jeudi 5 décembre à 20 h sur les ondes de TVA.

Les couples formés de Chantal et Yanick, Sandy et Maurice, Isabelle et Jonathan, ainsi que Karina et David se retrouvent en famille. Ce sera l'occasion pour les enfants de discuter en tête-à-tête avec le nouveau partenaire de leur parent, pour la toute première fois. Ceux-ci seront aussi invités à donner leur accord, ou non, à cette nouvelle relation.

Les candidats ont tous enfilé leurs plus beaux atours afin de rencontrer leur - peut-être - futur.e. beau-fils ou belle-fille.

Sandy a certainement mis toute la gomme! Elle brille de mille feux dans une robe verte scintillante au décolleté plongeant. Voyez-la au bras de son prétendant ci-dessous.

Précisons que Sandy est propriétaire d'une boutique de vêtements à Carleton-sur-Mer. Elle a donc l'oeil pour la mode! Visitez son site web ici.

Voyez aussi au bas de l'article une bande-annonce de l'émission de ce jeudi.