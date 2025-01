Un lapsus gênant sur les ondes de Radio-Canada

Récemment, Radio-Canada a partagé un montage de quelques-uns de ses meilleurs bloopers de l'année 2024.

En plus de Gérald Filion qui avoue en ondes ne pas savoir qui est Pitbull et d'un journaliste qui finit son topo en se demandant où il se trouve, on peut entendre un délicieux lapsus provenant d'une journaliste politique.

En voulant parler de Dominic LeBlanc, député dans la circonscription de Beauséjour, au Nouveau-Brunswick, elle le débaptise, avec confiance, Dominic LeGland. C'est absolument hilarant!

Vous pouvez découvrir le tout dans la vidéo au bas de l'article.

Cela nous rappelle le formidable lapsus de la mairesse Valérie Plante, qui avait parlé de la passion de Leylah Fernandez pour le « pénis » plutôt que de dire « tennis » lors d'une conférence de presse en 2021.

Dans le topo des meilleures bourdes de l'information en 2024, un autre chroniqueur politique s'est retrouvé dans l'embarras alors que les lumières se sont éteintes en studio lors de son intervention en direct. « Peut-être que les Libéraux ont essayé de couper le signal », lance-t-il, bon joueur.

Pour découvrir toutes les fausses notes des nouvelles à Radio-Canada, vous pouvez revoir l'émission L’info, c’est du sérieux! sur ICI.tou.tv.