Un invité connu dans le prochain épisode des Chefs

Elyse Marquis a l'habitude de recevoir des cuisiniers aux Chefs ou des personnes liées au domaine de la restauration.

Lundi prochain, ce sera plutôt une personnalité du monde culturel qui visitera la cuisine des Chefs.

Comme le comédien Emmanuel Bilodeau est un artiste engagé dans diverses causes environnementales, et un ardent ambassadeur du terroir laurentien, il était tout désigné pour proposer le prochain défi : une entrée végétarienne à base de légumes, et un plat principal de type terre et mer.

Comme toujours, les candidats qui auront moins bien réussi leur défi s’affronteront lors de l’épreuve du Duel. Lundi prochain, ils devront réaliser un pavé de bar rayé poêlé accompagné d’un beurre émulsionné au vin rouge.

Rappelons que cette semaine, un candidat a décidé de quitter la compétition de son propre gré.