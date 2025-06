Un hommage à Céline Dion cette semaine à Sucré salé

Une nouvelle semaine de Sucré Salé débute ce lundi, alors que Mélanie Maynard et ses collaborateurs s'entretiendront avec plusieurs artistes d'ici.

Ce jeudi, Simon Boulerice prépare un hommage à nulle autre que la grande Céline Dion.

Pour le moment, nous n'avons pas plus de détails, mais nous présumons que le prolifique auteur et scénariste fera bon usage de sa plume pour nous parler de notre plus grande icône de la chanson.

Il a d'ailleurs utilisé cette technique pour surprendre certains invités de Bonsoir Bonsoir dans les dernières années, ce qui est toujours grandement apprécié du public.

Nous avons bien hâte de voir le résultat!

Voici ce que vous réserve Sucré Salé pour cette semaine :

Lundi

C'est dans sa cuisine emblématique, aux teintes monochromes de Trois fois par jour, que Mélanie rencontre Marilou Bourdon pour parler de ses projets qui, eux, sont tout sauf beiges. Guillaume Lambert est invité chez une comédienne qu'on a vu pleurer, rire et transpirer dans un costume de kangourou : Sophie Bourgeois. Guylaine Tremblay partage, quant à elle, un moment avec son grand ami Patrice L'Ecuyer, qui fait un retour en humour avec son spectacle, après seulement 32 ans d'absence sur scène.

Mardi

À deux dans tout, tout le temps, et ce, depuis l'enfance, Mélanie rencontre les attachants Denis Drolet, qui sont présentement en tournée pour leur balado Rince-crème. De son côté, Eugénie Lépine-Blondeau discute musique avec Pierre Lapointe, qui navigue entre la France et le Québec. Il sera d'ailleurs en spectacle durant les Francos de Montréal.

Mercredi

Le vent dans les voiles, la comédienne Catherine Chabot a mille et un projets qu'elle partage avec Mélanie de façon décomplexée. José Gaudet retrouve son ami Richard Turcotte, chanteur, grand passionné de voitures, mais surtout animateur de Salut Bonjour Weekend. Stéphanie Villeneuve a trouvé une humoriste avec qui partager sa passion pour le cirque, Sinem Kara, qui a déjà participé au spectacle du Cirque du Soleil The Cirque.

Jeudi

C'est à Laval, entourée de ses poules, que Mélanie rencontre l'autrice Rafaële Germain. Cette ville est si symbolique pour elle qu'elle en a fait le personnage principal de son nouveau livre, Plage Laval. De son côté, Simon Boulerice rend un hommage tout en couleurs à l'iconique Céline Dion. Justement, Eugénie Lépine-Blondeau vole Ariane Roy durant sa pratique du spectacle D'eux, 30 ans déjà : Célébrons Céline! pour distribuer des billets et revenir sur le succès de son second album.

Vendredi

Mélanie termine la semaine au camping du Domaine International de Rouville avec l'autrice-compositrice-interprète Sara Dufour, qui a eu le plaisir de présenter en Chine une série de spectacles qu'elle n'est pas près d'oublier. Pour réaliser son fantasme d'apprendre à chanter, Carmen Sylvestre rencontre la chanteuse Lunou Zucchini, présentement dans la distribution du spectacle ABBA Célébration.

La quotidienne Sucré salé est présentée du lundi au vendredi à 18 h 30 sur les ondes de TVA et en rediffusion à 22 h 35.