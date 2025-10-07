Un explosion plus forte que prévue dans Dumas : Des comédiens surpris

Ce lundi soir dans Dumas, les téléspectateurs ont pu assister à une importante déflagration à la fin de l'épisode, une explosion sur une voiture piégée qui a pris les personnages par surprise.

Tout près de l'explosion, Éric Bonin et Marc Daniel (Vincent Leclerc et David Bélizaire) étaient dans leur véhicule.

Vincent Leclerc explique qu'il n'y a pas que les personnages qui ont été surpris par ce revirement, les comédiens aussi!

Il écrit : « Bravo à l’équipe de pyrotechnie pour cette superbe explosion hier soir dans Dumas. On me dit qu’il y a eu très peu de corrections FX par la suite.

Et pour l’anecdote, quand on a retourné la caméra sur nous, David Bélizaire et moi avons aussi eu droit à un mini set-up explosif de gaz et de débris… avec une détonation pas mal plus forte que ce à quoi on s’attendait. Ce qui fait que notre réaction de frousse/surprise est véritable lol!! (On a failli sortir d’autres mots que notre texte … des GROS … mots 😬)

Une prise! Merci-bonsoir! 😳😳😳 »

Chose certaine, le résultat était particulièrement réussi à l'écran, l'équipe technique a réalisé une belle séquence avec cette explosion. Évidemment, les comédiens de Dumas sont toujours exemplaires, ce qui a donné la réaction parfaite!

Pour savoir ce qu'il en est de cette explosion, il faut continuer de suivre Dumas, les lundis à 20 h sur les ondes de Radio-Canada. Un épisode est déposé en primeur sur l'Extra d'ICI Tou.tv.chaque semaine.