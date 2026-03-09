Un épisode spécial de Passez au salon ce mercredi : « Ç'a été tellement drôle à faire »

Ce mercredi, les téléspectateurs auront droit à un épisode différent de Passez au salon, alors qu'un tournage s'orchestre dans le salon funéraire Ostiguy. Vous ne voulez pas manquer ça!

En effet, l'entreprise de Paulette Ostiguy et ses fils sera pour l'occasion occupée par des caméras, tandis que le comédien Jean-Carl Boucher sera le réalisateur du tournage et Éric Bruneau le protagoniste qui incarne un thanatologue.

Le synopsis de l'épisode en question va comme suit : Daniel devient consultant en thanatologie pour un tournage; il pousse son rôle trop loin, au point d'exaspérer toute l'équipe; Paulette doit composer avec son enthousiasme et la déception financière: le tournage au salon ne rapporte presque rien.

Croisé sur le tapis rouge de la première du spectacle Les boys, le créateur et comédien Jean-Michel Anctil, qui prête ses traits à Daniel Ostiguy, a bien voulu nous parler du tournage de cet épisode : « Ç'a été tellement drôle à faire avec Éric. Éric Bruneau, on ne le voit pas nécessairement en comédie. À date, les rôles qu'il a faits, c'est surtout dans le drame. Il m'a fait rire là! Il me regardait et il me prenait le bras, dans l'intensité. Il joue un thanatologue qui va être intense. Ça m'a fait rire. Et moi, je suis comme le conseiller sur le plateau, mais j'interviens et je dérange beaucoup. Je coupe souvent le plateau. »

Il poursuit : « Jean-Carl Boucher, qui réalise Passez au salon, qui va jouer son rôle dans la série. Et de voir Jean-Carl se fâcher, moi ça me fait rire! »

Voyez Jean-Michel Anctil parler de ce tournage dans la vidéo ci-dessus.

On peut donc s'attendre à rire de bon coeur en visionnant cet épisode, ce qui est assez précieux par les temps qui courent!

C'est à ne pas manquer ce mercredi à 21 h sur les ondes de TVA et sur TVA+.