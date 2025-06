Mercredi, lors du dernier épisode de la saison de Dans l'oeil du dragon, l'entrepreneure Laurence Béliveau a présenté aux investisseurs sa compagnie Poupilou, qui conçoit des peluches 2 en 1 conçues pour favoriser le calme et la sérénité chez les enfants.

Elle a finalement décliné une offre de 40 000 $ de Luc Poirier en échange de 40 % de son entreprise.

« J'ai pris cette décision en conscience. Je veux pouvoir, un jour, récolter les fruits de ce travail colossal sans être poussée par la pression d’une croissance rapide dictée par la recherche d’un retour financier immédiat, qui peut parfois entraîner des compromis sur nos valeurs. »

L'intérêt du public pour son produit s'est fait ressentir très rapidement.

Depuis la diffusion de l’émission, l’engouement est indéniable : en 24 heures, Poupilou a généré près de 70 % de son chiffre d’affaires annuel précédent, enregistré plus de 8 000 visiteurs uniques et connu un nombre de commandes record.

Conçu au Québec avec des matériaux durables et de qualité supérieure, le Poupilou comprend trois items : une housse douce et déperlante, une couverture extensible ultra douce et un coussin moelleux amovible. Voyez une photo de la peluche ci-dessous.

