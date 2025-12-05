Un duo iconique se retrouve sur la scène de Chanteurs masqués ce dimanche

Dimanche, à Chanteurs masqués, Marilou et Gino Quillico se retrouveront pour interpréter leur pièce « Je serai là pour toi ».

« Tout le monde plonge automatiquement dans la nostalgie! 🥹🫶

Une prestation d’une grande douceur et profondément touchante! 🎶 Gardez vos mouchoirs à portée de main », peut-on lire dans la publication au bas de l'article.

D'ailleurs, le producteur de l'émission, Jean-Philippe Dion, présentement en tournage à Paris pour Sucré Givré, a écrit en story : « Ciboulot que tu chantes Marilou! ».

Constatez à quel point il a raison dans l'extrait ci-dessous.

Sur les réseaux sociaux, Gino Quillico lui-même indique : « Merci aux Chanteurs masqués et Marilou, ce fut une belle retrouvaille après toutes ces années bravo pour cette émission et Merci encore.💕💕💕🎶🎶 ».

Notons que, lors de cette émission spéciale de Noël de Chanteurs masqués, les téléspectateurs seront également invités à deviner qui se cache sous le costume de la Fée des étoiles. Les propositions les plus populaires sont les suivantes :

Marie-Mai

Lara Fabian

Marie Carmen

Mia Tinayre

Natasha St-Pier

Lou-Adriane Cassidy

Écoutez l'extrait de la Fée des étoiles ci-dessous.

Ne manquez pas le spécial de Noël de Chanteurs masqués, dimanche 7 décembre à 19 h.