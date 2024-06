Un Dragon fait une déclaration étonnante

Mercredi soir, lors du dernier épisode de la saison de Dans l'oeil du dragon, Georges Karam a surpris ses collègues et les téléspectateurs en faisant une déclaration inattendue.

En effet, après qu'une entrepreneure - Camille Coulombe de la compagnie Les petits Tousi - ait parlé de son anxiété et de la façon qu'elle avait trouvé pour la contrôler, soit en tricotant, il s'est confié en plein tournage :

« Moi, je fais beaucoup d'anxiété aussi, je ne le dis pas souvent, mais je le gère en travaillant. D'ailleurs, moi je le dis toujours, je me sens anxieux quand je suis en vacances, quand je ne sais pas qu'est-ce qu'on a et tout, c'est ma période la plus anxieuse », indique-t-il.

Suite au départ de la femme d'affaires des studios, David a poursuivi la conversation avec Georges. Il lui a demandé ce qu'il ressentait lorsqu'il était en congé. « Je ne suis pas en contrôle. Je me sens "guilty" que je ne travaille pas. Je commence à noter toute la pauvreté autour de moi, je me dis : moi je dépense de l'argent. Toutes les mauvaises pensées m'arrivent. »

Sa déclaration (et les confidences de Camille Coulombe) aura certainement aidé bien des téléspectateurs à se sentir mieux avec leur trouble anxieux.