Un dragon et une entreprise présentée à Dans l'oeil du dragon au coeur d'un litige devant les tribunaux

C'est en 2023 que nous découvrions la 12e saison de la toujours aussi populaire émission Dans l'oeil du dragon. Pour l'occasion, une multitude d'entreprises ont défilé sous les yeux avertis des dragons de l'époque, afin de promouvoir leurs produits et services, et ainsi espérer obtenir du financement.

De ce nombre figurait Marc Schaal et Clément Bouland, les fondateurs de Bello, une compagnie qui vise à simplifier la filtration de l'eau du robinet, permettant à ses usagers de créer des boissons non gazeuses, des eaux aromatisées et des boissons de bien-être, avec des capsules réutilisables. À l'époque, l'investisseur Georges Karam avait accepté de travailler avec le duo, impressionné par leur présentation à l'émission, décidant dès lors d'investir jusqu'à 2,5 millions de dollars.

Cependant, comme le rapporte Le Soleil cette semaine, la suite du partenariat ne s'est pas déroulée comme prévue, si bien que les deux parties sont désormais au coeur d'un litige devant la justice. C'est qu'en dépit des investissements du dragon Karam, Bello n'est tout simplement pas une compagnie rentable. L'ordonnance explique ensuite que les relations entre Schaal, Clément Bouland et Georges Karam se sont dégradées, au point où ces deux derniers ont entrepris de retirer Marc Schaal des opérations de l'entreprise.

Marc Schaal souhaite être dédommagé pour son congédiement et désire forcer le rachat de ses actions, tandis que, selon l'article, l'entreprise « navigue dans les eaux troubles de l'insolvabilité. »

Ce sera une affaire à suivre au cours des prochains mois et qui met par le fait même la lumière sur les dessous parfois difficiles du monde entrepreneurial.

La 15e saison de l'émission Dans l'oeil du dragon sera diffusée ce printemps sur les ondes d'ICI Télé.