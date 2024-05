L'amour est dans le pré avait créé trois couples cette année : Kim et Marc-Étienne, Sabrina et Mélanie ainsi que Lili et Benjamin.

Ce dernier a récemment participé au podcast Fond'Rang, dans lequel quatre jeunes hommes discutent de ce qui touche le mode de vie rural. Il a révélé une information qui titillait grandement les fans de L'amour est dans le pré depuis les dernières semaines.

« Je ne suis pas en couple présentement », dit-il d'abord, brisant ainsi le mystère autour de ses relations. « J'ai rencontré une super belle personne. On est encore en contact. On se parle toutes les semaines, si ce n'est pas tous les jours. Nous sommes restés en très bons termes, mais notre relation s'est terminée depuis un mois et demi - deux mois. »

« L'amour est dans le pré, c'est quand même intense comme expérience », ajoute-t-il. « On a vécu quelque chose de super beau, de super le fun, mais la vie a fait que nous avons pris des chemins différents après l'émission. »

Je la remercie Lili, c'est la meilleure réponse que j'ai eue de ma vie dans une rupture.

« Elle l'a super bien pris, elle m'a dit : "peut-être que je m'en rendais compte, un petit peu". C'est une personne avec une intelligence émotionnelle et une compréhension d'elle-même élevée. »

Vous pouvez écouter l'épisode complet de Benjamin avec les gars de Fond'Rang ici.